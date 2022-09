Misiune indeplinita la Prigor de voluntarii de la Acasa in Banat

CARAS-SEVERIN - A treia etapa a proiectului "Turist in Banat" s-a desfasurat in weekend in comuna Prigor. Voluntarii Asociatiei Acasa in Banat au redat stralucirea uneia dintre cele mai frumoase mori din Tara Almajului: Moara de pe Piatra!Pe o vreme rece si ploioasa, voluntarii Acasa in Banat s-au reunit pentru a treia oara la Prigor, pentru a reabilita si curata o alta moara, cea denumita de oamenii locului Moara de pe Piatra. Ca de fiecare data, o mana de ajutor a venit din partea Primariei ... citeste toata stirea