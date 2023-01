Moartea alba, in cifrele negre ale anului trecut

CARAS-SEVERIN - 41 de beneficiari in 2022 ai serviciilor de asistenta din partea centrului judetean antidrog. Numar total din care 33 de barbati si opt femei, respectiv 34 de persoane peste 18 ani si sapte beneficiari minori!Ca nivel de studii, 37 urmeaza sau au absolvit studii gimnaziale si liceale, doar patru urmand sau absolvind studii superioare. In privinta ocupatiei, vorbim despre 13 persoane angajate, 18 fara ocupatie si zece elevi. Datele sunt cuprinse in raportul intocmit de Centrul ... citeste toata stirea