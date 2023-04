CARAS-SEVERIN - Senatorul carasean sustine o serie de masuri menite sa restranga punga cheltuielilor din sectorul public. "PSD sustine ferm orice actiune care opreste sau diminueaza risipa de bani publici!", spune social-democratul, care subliniaza faptul ca "nu se taie niciun leu de la investitii"!Potrivit oficialului, lista principalelor masuri avute in vedere pentru reducerea cheltuielilor publice incepe cu interdictia cumularii pensiei cu salariu. In 15 zile de la intrarea in vigoare a ... citeste toata stirea