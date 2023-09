RESIEsA - In estimarea primarului Resitei, acesta este stadiul lucrarilor la drumurile din zona. Este vorba despre drumurile de acces in cartier, la a caror reabilitare se lucreaza intens!3 milioane de lei sunt investiti aici, mare parte din bani venind din fonduri europene, in vederea modernizarii infrastructurii rutiere pe o lungime totala de 1.600m. Vor fi modernizate integral strazile Mociur, Barbu Lautaru si Grigore Alecsandrescu, impreuna cu trotuarele si accesul catre proprietati, ... citeste toata stirea