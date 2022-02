Modernizare prin proiecte de milioane

PRIGOR - Primaria Prigor vrea utilitati ca la oras, cu fonduri asigurate prin Programul "Anghel Saligny"! In acest sens, au fost depuse trei proiecte in valoare totala de aproximativ 35 de milioane de lei!Primul vizeaza realizarea unei statii de epurare in centrul de comuna, acolo unde exista o mai veche retea de canalizare, si introducerea canalizarii in satul Putna. Asadar, viitoarea statie de epurare va deservi ambele retele, cea de la Putna urmand a fi legata la aceasta prin pompare. ... citeste toata stirea