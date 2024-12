Modernizari de 700.000 de euro pentru universitatea resiteana

RESIEsA - Centrul Universitar UBB va beneficia de investitii europene in modernizarea a 12 laboratoare!ADR Vest anunta noi investitii in invatamantul universitar de pe malurile Barzavei. 12 laboratoare ale Centrului UBB vor fi modernizate cu fonduri europene, iar peste 1.000 de studenti vor putea invata in laboratoare modernizate, in urma unei investitii ce va fi realizata prin Programul Regional Vest. Contractul, valorand peste 700.000 de euro, a fost semnat intre reprezentantii institutiei ... citește toată știrea