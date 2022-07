"Modularul" Caransebesului mai inghite cateva milioane

CARANSEBES - Potrivit city managerului Florin Bogdea, valoarea initiala a proiectului spitalului modular, de 14,7 milioane de lei, a crescut la 23,6 milioane de lei, bani pe care primaria spera sa-i obtina tot din fonduri europene in cea mai mare parte!Administratia Caransebesului s-a vazut nevoita sa recalculeze devizul de lucrari, dupa ce la licitatie nu s-a prezentat nicio firma, constructorii motivand ca sunt prea putini bani in conditiile in care preturile la materiale au luat-o razna. ... citeste toata stirea