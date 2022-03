Moldovita si Macesti, in afara carutei POIM

MOLDOVA NOUA - Aproape 7% din populatia orasului Moldova Noua nu are apa si canal, fiind vorba despre zone periurbane!Cele doua zone nu sunt nici comune, nici sate, pentru ca fac parte din oras. Dar nu sunt nici la oras, pentru ca nu sunt aglomerari cu peste 2.000 de locuitori. Motiv pentru care nu au putut fi incluse pe POIM in vederea introducerii retelelor de apa si canal. E drept ca, la Macesti, apa a fost introdusa acum cativa ani, insa Moldovita nu are niciuna dintre cele doua utilitati. ... citeste toata stirea