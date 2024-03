Monumente protejate, dar condamnate

CARAS-SEVERIN - Fostul Cazino german din Resita si Vila Elisabeta (foto) din Baile Herculane sunt doar doua astfel de cladiri de patrimoniu!Directia Judeteana pentru Cultura, prin directorul executiv Trifu Vuita (foto), a adus in atentia Comisiei de Dialog Social o initiativa de schimbare a grupei valorice de clasare a monumentului istoric Vila Elisabeta din B (de interes local) in A (de interes national). Materialul prezentat ilustreaza cu prisosinta atat valoarea imobilului construit in ... citește toată știrea