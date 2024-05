Morile Banatului, inregistrate la Societatea Internationala Mulinologica

CARAS-SEVERIN - Alaturi de tari precum Germania, Franta, Portugalia sau Marea Britanie, Romania contribuie si ea la patrimoniul international al morilor de apa. Peste 670 de mori, printre care si cele din Banatul Montan, se afla de acum inregistrate in baza de date a The International Molinological Society!Pana nu demult, Romania era reprezentata in cadrul celui mai inalt for international al morilor de apa cu circa 150 de exemplare. Acum, prin efortul celor de la Acasa in Banat, sunt ... citește toată știrea