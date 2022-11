Morile de la Putna au intrat pe mana voluntarilor de la Acasa in Banat

PRIGOR - Asa cum a promis, echipa de la Acasa in Banat a demarat, weekendul trecut, o noua actiune in comuna Prigor. De aceasta data, misiunea voluntarilor a fost de a ecologiza morile din satul Putna, o mica localitate straveche care poarta acelasi nume cu cea din Bucovina!Datorita straduintei celor cativa voluntari, Moara Mica si Moara din Vale de pe Valea Almajului si-au recapatat frumusetea, iar imprejurimile au fost curatate si pot fi vizitate acum de catre turistii care parcurg Via ... citeste toata stirea