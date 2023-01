Morile din Garnic, vizitate de Acasa in Banat

CARAS-SEVERIN - Esara Morilor de Apa este unul dintre proiectele de suflet ale Asociatiei Acasa in Banat. Cu sprijinul voluntarilor, mai multe mori din Caras-Severin au fost reparate si curatate, ultima actiune a celor de Acasa in Banat fiind in luna noiembrie a anului trecut, in comuna Prigor. Iata ca, saptamana trecuta, echipa asociatiei s-a intors din nou in Banatul Montan!Mai exact, cei de la Acasa in Banat au facut o deplasare in comuna Garnic pentru a cerceta morile de pe valea raului ... citeste toata stirea