Mos Nicolae aduce ghetute pentru a saptea oara

RESITA - Pana la mijlocul lunii decembrie, Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Banatul de Munte, alaturi de Episcopia Caransebesului, organizeaza a saptea editie a proiectului caritabil "Ghetutele lui Mos Nicolae". Iar pentru al treilea an la rand, cei de la ATOR Banatul de Munte vor organiza in cadrul campaniei, in data de 8 decembrie, un spectacol caritabil de colinde, intitulat "Binele in dar"!"Scopul spectacolului este de a atrage cat mai multi binefacatori ai campaniei, care impartasesc ... citește toată știrea