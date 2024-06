Motociclist decedat intr-un accident pe DN 6

TOPLEEs - Supranumitul drum al mortii s-a aratat din nou fatal in cazul unui accident produs astazi, in jurul orei 12.47, in afara localitatii Toplet. In incident au fost implicate un ansamblu de vehicule si o motocicleta, iar in urma impactului conducatorul motocicletei si-a pierdut viata!Potrivit Politiei judetului, "din primele cercetari s-a stabilit ca in timp ce un barbat de 45 de ani, din Drobeta Turnu Severin, conducea un motociclu, pe DN 6, in afara localitatii Toplet, din ... citește toată știrea