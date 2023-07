RESIEsA - In noaptea de marti spre miercuri, la ora 23.10, un tanar motociclist de 21 de ani din Dolj, care se afla sub influenta substantelor psihoactive, a fost tras pe dreapta de politistii resiteni, pe Bulevardul A.I. Cuza, artera principala a municipiului!Aparatul DrugTest a indicat, in cazul sau, rezultat pozitiv pentru amfetamina. In plus, oamenii legii au putut constata ca tanarul n-avea nici permis de conducere corespunzator categoriei de autovehicul. Acesta "a fost condus la spital ... citeste toata stirea