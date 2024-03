Multe gari din Romania arata, probabil, ca gara din Mariupol!

CARAS-SEVERIN - Intrucat nu are resurse sa-si renoveze garile care arata ca dupa razboi, CFR asteapta sa le cedeze autoritatilor locale!Potrivit ministrului Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, n-ar fi vorba chiar de toate garile din tara, cum ar fi cele cuprinse in proiecte europene sau cele situate pe culoarele principale de transport, Baile Herculane sau Caransebes, de exemplu. "90 si ceva la suta din garile din Romania arata cum arata, probabil, gara din Mariupol! Nu are ... citește toată știrea