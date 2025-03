Multe idei, putine finantari la Carbunari

CARBUNARI - Gheorghe Prasnescu, primarul comunei, a finalizat in decembrie 2024 un proiect de reabilitare a sediului administratiei locale, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)! Respectivul proiect a costat 1 milion de euro cu tot cu TVA!Un alt proiect realizat anul trecut a vizat modernizarea sistemului de iluminat public printr-o finantare de la Agentia Fondului de Mediu. "Am inlocuit lampile vechi cu unele noi, moderne. In jur de 800.000 de lei a fost valoarea ... citește toată știrea