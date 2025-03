Muntele Mic: Investitii blocate, turisti dezamagiti si procese in instanta

CARAS-SEVERIN - Muntele Mic ar fi trebuit sa fie, in aceasta perioada, una dintre statiunile montane in care schiorii se bucura de zapada proaspata si partii pregatite. In schimb, operatorul weSki se vede nevoit sa isi conserve instalatiile pentru inca opt luni, din cauza lipsei unui lac de acumulare si a obstacolelor birocratice impuse de administratia locala!Desi o recenta ninsoare a lasat 15 cm de zapada pe partia Valsanu, problemele structurale raman aceleasi: un singur tun functional si ... citește toată știrea