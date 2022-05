Muntii din zona noastra, mirifici in intreaga lume

CARAS-SEVERIN - Carpatii de Sud-Vest, locul 4 intre destinatiile eco-turistice din lume de vazut in 2022! Ne referim la topul 50 intocmit recent de publicatia Big7travel in care primele trei locuri sunt ocupate de Bhutan, Botswana si Gambia!Publicatia amintita remarca implicarea in zona a WWF Romania si Rewilding Europe, referindu-se in special la activitatea derulata la Armenis de catre WeWilder. "Prin felul in care cultivam colaborarea cu localnicii, lanturi scurte de aprovizionare si ... citeste toata stirea