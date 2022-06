Muscata de vipera la Oravita

ORAVITA - Elicopterul SMURD de la Arad a aterizat in aceasta dimineata la spitalul din Oravita pentru a prelua o femeie de 42 de ani, muscata de vipera! Initial, s-a raportat la 112 ca victima e barbat, insa de la spitalul judetean am fost informati ca o femeie a fost muscata de vipera!Pacienta a fost adusa la Resita. De precizat ca elicopterul SMURD de la Caransebes are programata o revizie tehnica azi si este indisponibil pana la ora 16, astfel ca pacienta a fost preluata de elicopterul ... citeste toata stirea