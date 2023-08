ANINA - Proiectul actual va fi continuat de altele trei auxiliare, aflate in lucru la Primaria Anina. Stadiul actual al lucrarilor este de 80%, in prezent lucrandu-se la instalatiile electrice si la utilitatile viitorului muzeu!Proiectul insa cuprinde doar lucrarile la interiorul incintei. Dar amenajarea obiectivului in forma conceputa de arhitecti include si lucrari exterioare, in zona din proximitatea obiectivului. Adica lucrari neeligibile, pentru care primaria a facut un imprumut de 600. ... citeste toata stirea