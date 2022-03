Muzeul mineritului prinde contur

ANINA - Istoria Aninei este in curs de revitalizare gratie unui proiect a carui valoare initiala a fost de 3,5 milioane de euro. Lucrarile au demarat cu ceva timp in urma. Apoi, mai bine de doua luni, vremea rea a stagnat mersul proiectului. Nu si cursul istoriei care se scrie cu fiecare caramida pusa la vechile cladiri!"Pana acum au fost puse acoperisurile, deci s-a facut ce-a fost mai greu pentru ca lucrarile sa poata merge inainte. In prezent, se poate lucra in interior", aflam de la ... citeste toata stirea