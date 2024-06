Muzica Militara a Fortelor Navale se va auzi la Herculane

CARAS-SEVERIN - Statiunea de pe Cerna devine capitala folclorului international pentru a 54-a oara!Festivalul International de Folclor "Hercules" se apropie cu pasi repezi. Aflat la editia cu numarul 54, evenimentul de pe Valea Cernei se va desfasura in acest an pe parcursul a 7 zile. Astfel, in perioada 1-7 iulie, statiunea Baile Herculane va deveni capitala folclorului international, cu seri de spectacol minunate la Teatrul de Vara din Parcul Vicol, cu recitaluri ale unor mari artisti ai ... citește toată știrea