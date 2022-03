Naidasul, in curs de racordare la confort

NAIDAS - La Naidas, sunt in lucru reteaua de alimentare cu apa si canalizarea. Pe viitor, va veni si gazul!Din declaratia primarului Marius Pohanka, retinem ca retelele de apa si canal acopera satele Naidas si Lescovita, fiind vorba despre un proiect finantat prin PNDL, in valoare de 7 milioane de lei, primaria contribuind si ea cu aproximativ un milion de lei. Reteaua de apa este deja receptionata, in prezent realizandu-se racordurile. Canalizarea dispune de cinci statii de pompare si de o ... citeste toata stirea