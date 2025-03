Narcisa Zervesti a facut scor cu Mehadia

CARAS-SEVERIN - Trupa lui Sorin Costachi a facut scorul etapei in Liga a IV-a, dupa ce a trecut categoric, 6-0, de CS Mehadia. Jocul s-a disputat pe stadionul Caromet din Caransebes, o arena care pare parasita, in aceeasi nota cu motelul de langa, ajuns o ruina!Pe gazonul tare n-au existat dubii asupra castigatorului, mai ales ca Narcisa Zervesti s-a intarit in pauza de iarna cu mai multi jucatori de la retrasa Magica Balta. La pauza a fost 2-0, goluri Damian si neobositul Dovlete (foto), ... citește toată știrea