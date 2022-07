Natalia, vocea unei seri de august

RESIEsA - O cunoastem cu totii si o admiram urmarind cele doua videoclipuri pe care le-a realizat pana acum. Dupa coverul "Anywhere away from here" si piesa proprie "Cand mi-e dor", Natalia Chisalita pregateste o piesa noua, intitulata "In vise". Piesa va fi gata vara aceasta insa, pana sa o lanseze, Natalia va deschide concertul pe care Gregory Porter il va sustine la Resita pe 4 august!Inregistrarile la piesa "In vise" s-au incheiat pe 22 iunie. Urmeaza filmarile la videoclip. Natalia a ... citeste toata stirea