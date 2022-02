NATO va activa pentru prima data in istorie planurile de aparare pentru Europa de Est

MAPAMOND - Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa sedinta CSAT, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina si ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranta sa si a familiei sale!NATO va activa planurile de aparare pentru Europa de Est pentru prima data in istoria sa, dupa atacul Rusiei asupra Ucrainei, au declarat in urma cu putin timp pentru DPA surse din cadrul Aliantei Nord-Atlantice. Comandantul-sef al NATO va primi mai multe puteri si va putea, de ... citeste toata stirea