Ne trebuie trei ani sa mutam o piatra! De aia mergem la austrieci ca sa ne rada in nas!

CARAS-SEVERIN - E una din nemultumirile omului de afaceri Horatiu Buna, care intreaba factorii de decizie de ce aici la noi nu se poate face turism si de ce trebuie sa bagam bani in traista unora care ne trateaza la mana a doua!Dupa refuzul Austriei de a vota intrarea Romaniei in Spatiul Schengen, multi romani au cerut boicotarea produselor si serviciilor oferite de austrieci atat in Romania, cat si in Austria.Un exemplu in acest sens ar fi zecile de mii de turisti romani care, anual, lasa ... citeste toata stirea