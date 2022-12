Ne vedem la o cupa de sampanie!

RESIEsA - Este mesajul pe care Ioan Popa il adreseaza concitadinilor pentru momentul trecerii in noul an!Popa multumeste resitenilor pentru intelegerea, care depaseste cele mai optimiste asteptari ale primarului, de care acestia dau dovada vizavi de toate lucrarile care se fac in oras. Speranta sa este ca anul viitor primaria sa doteze toate scolile din oras astfel incat elevii sa aiba toate conditiile, iar asta sa fie o bucurie si pentru dascalii lor. De asemenea, Ioan Popa isi doreste ca in ... citeste toata stirea