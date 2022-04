Nedelcea vrea sa puna umarul pentru judet

RESIEsA - Societati precum Moldomin sau Arsenal se afla in atentia noului secretar de stat de la Ministerul Economiei (ME). Nedelcea spera ca recenta sa numire pe acesta functie sa fie de bun augur pentru judet, intrucat in Caras-Severin sunt cateva societati comerciale la care statul este majoritar si pe care Nedelcea vrea sa le sustina!Pentru a le sprijini, considera ca este nevoie de implicare, insa totul depinde de atributiile pe care le va primi de la ministrul Florin Spataru. "Am ... citeste toata stirea