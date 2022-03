Nelu Popa, fan fratii Klitschko: Puteau fi oriunde in lume, dar au ales sa ramana impreuna la Kiev!

RESIEsA - Seful administrativului resitean rememoreaza intalnirea cu Vitali Klitschko, primarul Kievului, si cu Vladimir, fratele acestuia!"Am avut onoarea si bucuria de a da mana cu fratii Klitschko in urma cu 10 ani, cand se antrenau in Campusul Sportiv din Tirol. Ne vedeam zilnic la micul dejun, apoi participam la antrenamentele lor, care erau deschise cu turistii cazati in hotelul respectiv. Multipli campioni mondiali, oameni modesti, inspirationali. Astazi puteau fi in orice loc din lume, ... citeste toata stirea