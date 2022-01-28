Editeaza

Nelu Popa: "Sunt absolut sigur ca facem noul spital judetean! Nu inainte sa facem ordine in actualul!"

Sursa: Express de Banat
Vineri, 28 Ianuarie 2022, ora 07:52
14 citiri
Nelu Popa: "Sunt absolut sigur ca facem noul spital judetean! Nu inainte sa facem ordine in actualul!"
Express de Banat
@media screen and (min-width: 1201px) {

.tcmub61f3800232b9c {

display: block;

}

}

@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {

.tcmub61f3800232b9c {

display: block;

}

}

@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {

.tcmub61f3800232b9c {

display: block;

}

}

@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {

.tcmub61f3800232b9c {

display: block;

}

}

@media screen and (max-width: 767px) {

.tcmub61f3800232b9c {

display: block; ...citeste toata stirea
Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Resita
Victima a etnobotanicelor la doar 15 ani
Victima a etnobotanicelor la doar 15 ani
Managerul spitalului da explicatii
Managerul spitalului da explicatii
Funicular Aventura Parc cu promenada pana in Govandari
Funicular Aventura Parc cu promenada pana in Govandari
Dotari de 2,68 milioane de lei pentru ATI Moldova Noua
Dotari de 2,68 milioane de lei pentru ATI Moldova Noua
"Hemoragie" de bani la spitalul judetean
"Hemoragie" de bani la spitalul judetean
Daca primeam bani, recuperam bazele sportive!
Daca primeam bani, recuperam bazele sportive!
Cele mai citite stiri
Bani de liceu si de cultura de la CNI
MEHADIA - Primaria Mehadia a depus cereri de finantare pentru reabilitarea liceului si a doua camine ...
Se deschide "autostrada alba" Semenic - Valiug! E cea mai lunga partie din Romania!
De aproximativ 6 kilometri de coborare, in doua variante, se pot bucura iubitorii de schi mai mult ...
Cat costa paza barajelor din Caras-Severin?
CARAS-SEVERIN - Hidroelectrica vrea sa plateasca peste 2,6 milioane de lei pana in 2024 pentru a se ...
ActualitateBusinessSportLife Show