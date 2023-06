CARAS-SEVERIN - Insa serviciile de ingrijire la domiciliu destinate persoanelor varstnice si dependente din judet sunt slab dezvoltate!In timp ce, tinand cont de imbatranirea populatiei, numarul potentialilor beneficiari este in crestere, cel al prestatorilor de servicii sociale ramane, in general, unul redus. In judet sunt doar noua astfel de furnizori care acorda servicii de ingrijire la domiciliu, prin intermediul a zece servicii sociale active la Resita, Caransebes, Bucosnita, Tarnova, ... citeste toata stirea