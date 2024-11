Ni s-a contractat turismul pe trei trimestre

CARAS-SEVERIN - Numarul de sosiri si innoptari in judet a scazut cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024 au fost inregistrate 178.781 de sosiri in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare (inclusiv apartamente si camere de inchiriat) din judet, in scadere fata de cele 184.366 de sosiri din primele trei trimestre ale anului 2023!Potrivit datelor comunicate de Institutul National de Statistica (INS), o scadere cu 3% a fost ... citește toată știrea