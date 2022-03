"Nici nu le modernizeaza, nici nu le repara! Situatia e mult mai proasta decat la finalul lui 2020!"

Deputatul Silviu Hurduzeu, fost presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, critica strategia actualei conduceri a judetului, in care infrastructura rutiera nu reprezinta o prioritate.Bani sunt mai multi decat in anii trecuti, dar se modernizeaza si se repara mai putin pe drumurile judetene din Banatul Montan. Oamenii sunt nemultumiti, fostii sefi ai judetului critica in termeni duri. Si asta pentru ca presedintele Romeo Dunca s-a focusat pe proiecte mari, cu termene de implementare ... citeste toata stirea