Nicolae Ciurica si "Nunta partizanului cu moartea"

TEREGOVA - Directorul Podul.ro, scriitorul Razvan Gheorghe, a anuntat recent ca va publica, in curand, la Editura Ratio et Revelatio, volumul "Nunta partizanului cu moartea. Marturia lui Nicolae Ciurica despre rezistenta armata anticomunista din Muntii Banatului si ai Mehedintiului". Nicolae Ciurica locuieste la Teregova si a implinit 93 de ani!El este Cetatean de Onoare al judetului Caras-Severin din luna octombrie 2022, iar in 3 august 2016 a fost decorat de presedintele Romaniei, Klaus ... citește toată știrea