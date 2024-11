Nimeni nu mai poate sa stopeze noul spital judetean!

CARAS-SEVERIN - Nici macar prefectul, care si-a retras actiunea in instanta, depusa impotriva autorizatiei de construire emisa de Primaria Resita!Joi, 28 noiembrie, a avut loc prima sedinta ordinara a forului judetean in formula rezultata in urma alegerilor din 9 iunie. Iar ordinea de zi a numarat 21 de proiecte, la care s-au adaugat doua in regim de urgenta, vizand noul spital judetean. Mult asteptata reimpartire a banilor, care a fost politizata in martie, a trecut astfel pe plan secund, ... citește toată știrea