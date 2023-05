CARAS-SEVERIN - Pe cea de sud, in schimb, au disparut de o saptamana miile de pescarii sportivi de pe malul Dunarii!Lipsa unditelor, implicit si a celor care le utilizeaza cu rabdare si indemanare, se explica prin instituirea pentru 45 de zile, in perioada 24 aprilie - 7 iunie inclusiv, a prohibitiei in apele care constituie frontiera de stat. "Politia de Frontiera, in sistem integrat cu reprezentanti ai Politiei, Jandarmeriei, Capitaniei si Politiei Transporturi Navale vor desfasura pe ... citeste toata stirea