Nistor, "galezul" cu sange almajan

DALBOSEEs - "Oamenii sunt mai sanatosi si mai puternici cu cat sunt mai atasati de radacinile lor pentru ca ele sunt parte din identitatea fiecaruia. De aceea, a-ti pierde legatura cu radacinile e un mare pericol". N-o spunem noi, ci dr. Nistor Becia, psiholog originar din Dalboset, din 2008 stabilit in capitala Tarii Galilor!Ajungea acolo dupa ani de zile in care imbracase uniforma militara si apoi pe cea de jandarm. Numai ca, curios din fire, se-apucase sa studieze psihologia la "Spiru ... citeste toata stirea