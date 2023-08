BAILE HERCULANE - Doua apeluri la 112 i-au alertat pe salvatorii montani tarziu in noapte! In primul caz, parintii au semnalat ca nu mai pot lua legatura cu fiul lor, plecat pe Via Transilvanica, iar in cel de-al doilea, mai multi tineri s-au ratacit in Muntii Cernei!Potrivit sefului Salvamont Caras-Severin, Coco Galescu, un tanar plecat cu bicicleta pe Via Transislvanica, pe un segment din Muntii Cernei, nu a mai putut fi contactat de catre parintii care se aflau in concediu tocmai in Cipru. ... citeste toata stirea