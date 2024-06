Noi licitatii pentru CF Craiova - Caransebes

CARAS-SEVERIN - Acum se asteapta ofertele pentru reabilitarea celor 74,2 km dintre Drobeta Turnu Severin si Poarta!Chiar daca mai incet, cu intarzieri si uneori in reluare, trebuie sa recunoastem ca lucrurile se misca totusi in materie de infrastructura feroviara. De asemenea, de parca mai era nevoie de inca o demonstratie ca si la CFR "cele din urma vor fi cele dintai", daca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, declara in 24 mai, la Resita, referindu-se la reabilitarea celor 6 loturi ... citește toată știrea