Noi retele de gaz inteligente. Niciuna in Caras-Severin!

RESIEsA - Constantin Daicoviciu, singura localitate caraseana care a depus solicitare in acest sens are, totusi, sanse sa obtina finantare pe Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in cadrul caruia sunt prevazute obiective de investitii pentru retele de distributie de gaze naturale!Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene informeaza ca, prin Programul Operational Infrastructura Mare, vor fi finantate retele de gaze naturale pentru inca 45 de localitati. Proiectul ... citeste toata stirea