Nou administrator special la UCM Resita

RESIEsA - Acesta fost desemnat cu unanimitate de voturi de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor!Specificam, din start, ca ne referim la UCMR, societate pe actiuni - in reorganizare, si nu la UCMH, societate cu raspundere limitata inregistrata in 14 februarie 2024 de Hidroelectrica SA, care, reamintim, a cumparat doar afacerea si bunurile necesare derularii ei, si nu tot UCMR-ul. De atunci, impreuna sau in paralel, cele doua entitati cu nume asemanator au desfasurat diverse ... citește toată știrea