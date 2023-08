CARAS-SEVERIN - Acesta poate fi transportat intr-o rulota remorca si faciliteaza triajul si primul ajutor in caz de accident cu victime multiple. Structura a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Semenic" al judetului Caras-Severin!"In prezenta prefectului judetului Caras-Severin, Ioan Dragomir, a reprezentantilor UPU-SMURD Resita si Serviciului Judetean de Ambulanta Caras-Severin, a avut loc prezentarea Postului Medical Avansat tip I (PMA I), intrat de curand in ... citeste toata stirea