Noua cresa din Caransebes, gata pana-n toamna

CARANSEBES - E cel mai proaspat termen avansat de constructorul din Magurele in discutiile cu cei de la Primaria Caransebes. Viceprimarul Marin Nedelcu e cel care a discutat cu constructorul, vazand si la fata locului stadiul lucrarilor din zona Racovita, incepute undeva pe finalul anului 2023, care azi se apropie de 50 la suta!"Am fost acolo la cresa, am stat de vorba si cu constructorul, acum stadiul lucrarilor la cresa e undeva pana in 50 la suta. Constructorul de la Magurele, noi cu el