RESIEsA - Este a doua de acest tip, a costat aproape doua milioane de euro si a fost construita de Compania Nationala de Investitii (CNI) in mai putin de doi ani. Sala a fost preluata azi de primarie fara taieri de panglici, insa cu primarul Ioan Popa regasind baschetbalistul din el insusi in incercarea de a inscrie primul cos in noua sala. A inscris insa inca un obiectiv frumos pentru elevii orasului!Beneficiar este Liceul Baptist, insa obiectivul va fi deschis si sportului de performanta. ... citeste toata stirea