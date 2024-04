Noua Uzina de Apa din Caransebes, in chinurile inaugurarii

CARANSEBES - Desi trebuia inaugurata de multi ani, uzina realizata pe fonduri europene de AquaCaras ar putea fi pusa in functiune de abia acum! Subiectul a fost pus in discutie la dezbaterea de la Caransebes, prilejuita de prezentarea noului proiect european de introducere a retelelor de apa si canalizare in judet, in valoare de peste 200 de milioane de euro!Primarul Felix Borcean a fost cel care a amintit ca noua uzina de apa de pe strada Muntele Mic (foto arhiva JCS - 2020) trebuia sa ... citește toată știrea