RESITA - In cazul in care finantarea va fi obtinuta inca din acest an, in primavara vor fi demarate lucrarile de constructie!Proiectul noului Spital de Urgenta, pe care Consiliul Judetean in asociere cu Municipiul Resita intentioneaza sa il construiasca, mai face un pas catre materializare. Deocamdata este inca unul din categoria pasilor procedurali, semnalat prin "anuntul public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu", publicat azi de Agentia pentru Protectia Mediului. ... citeste toata stirea