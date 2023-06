CARAS-SEVERIN - Vestea cea buna este data de senatorul Marcel Vela, care a tinut sa multumeasca Guvernului pentru decizie si sa-i felicite pe presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca, si pe primarul Resitei, Ioan Popa, promotorii acestui proiect!Senatorul Marcel Vela isi aminteste cum, in urma cu jumatate de an, "in decembrie 2022, mergeam la Strasbourg impreuna cu Nelu Popa si Romeo Dunca (foto), alaturi de o echipa de proiectanti, pentru a vedea un exemplu de bune practici medicale in ... citeste toata stirea