Nu e liniste in PSD Caransebes! Deocamdata?!

CARANSEBES - Desi Sorin Grindeanu spunea recent ca Felix Borcean, ca lider "de facto" al PSD Caransebes, are mana libera in a-si creiona echipa, in momentul de fata "interimarul" Luca Malaiescu e cel care trage sforile si face legea in ce priveste organele de conducere ale organizatiei!Cei doi lideri nu s-au prea intalnit pana acum pentru a discuta ce traiectorie urmeaza organizatia PSD Caransebes, una vie si nicidecum formata doar din pensionari, daca e sa ne luam dupa cele spuse de Felix ... citeste toata stirea